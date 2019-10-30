Полиция поймала извращенца, напавшего на маленькую девочку под Киевом: видео

29 октября правоохранители задержали извращенца из Обухова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

Оперативники Обуховской полиции установили личность и задержали мужчину, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки из Обухова. Злоумышленником оказался 35-летний житель города Украинка.

Задержанный объяснил, что раздевая школьницу в подъезде пытался удовлетворить свои сексуальные потребности.Теперь полиция проведет предварительное расследование и приложит максимум усилий для того, чтобы человек понес заслуженное наказание.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяный мужчина решил развлечься тем, что продемонстрировал свой половой орган 14-летней девочке, но был увиден на горячем случайным прохожим, который вызвал полицию.