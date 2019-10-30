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Впервые с начала войны: в сети ажиотаж из-за введения спецрежима в зоне ООС на Донбассе

среда, 30 октября 2019, 16:16
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В понедельник, 28 октября, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе ввели "желтый" режим безопасности, при котором военнослужащие имеют право проверять документы и имущество граждан в соответствующих районах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

Отмечается, что изменение режима было санкционировано приказом Командующего Объединенных сил.

В рамках "желтого" режима военнослужащим разрешается ограничивать в районе проведения операции движение транспорта, проникновение в район физических лиц, которые не вовлечены в мероприятия ООС и пользоваться транспортом предприятий и организаций, кроме дипломатического. Также запрещается проводить съемку в местах проведения операции.

Украинские пользователи сети указали на диссонанс в действиях командования – в связи с разведением на территориях вблизи линии разграничения должно быть безопасней, однако принято решение о дополнительных мерах по безопасности. Патриотически настроенные пользователи отметили, что возможно так руководство государства пытается перестраховаться от добровольцев.

Как сообщал "Апостроф", 28 октября в Золотое-4 на линии разграничения на Донбассе, где находятся члены "Национального корпуса", приезжали полицейские.

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