Наряды полиции и патрули ОБСЕ: появились новые фото из зоны разведения сил на Донбассе

В Луганской области продолжается процесс разведения войск. Так, на месте разведения в районе населенного пункта Золотое патрулируют наряды полиции и наблюдатели миссии ОБСЕ.

По словам заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна, усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка.

Также появились свежие фотографии с места событий.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как известно, разведение войск в Золотом началось 29 октября. Как говорил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, оно продлится от 7 до 10 дней. После этого начнется разведение вооружения в районе населенного пункта Петровское.

Напомним, что в понедельник, 28 октября, в Золотое-4 на линии разграничения на Донбассе, где находятся члены "Национального корпуса", прибыли правоохранители.