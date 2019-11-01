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За законопроектом о регулировании азартных игр стоят букмекеры, работающие в ОРДЛО и России - СМИ

пятница, 01 ноября 2019, 10:37
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Законопроект о регулировании рынка азартных игр создает приоритетные права местным и русским брендам (прежде всего "Пари-Матч" и "Фаворит", а также Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") для легализации их деятельности. Об этом сообщается в материале "Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр", опубликованном изданием "РБК-Украина".

"Как бы не пытались отбелить свое реноме в Украине собственники брендов "Пари Матч" и "Фаворит", спонсируя крупные спортивные состязания и отдельные клубы, за каждым из них числится длинный список претензий со стороны закона", - говорится в материале.

В статье упоминается собственник букмекерской конторы "Пари Матч" Эдуард Швиндлерман. Свой бизнес начинал в Киеве в середине 90-х. На игорном рынке ходило множество слухов о реальных хозяевах "Пари-Матч", к коим приписывали даже теневых "держателей" рынка нелегального гэмблинга.

"В разные годы Швиндлерману приписывали бизнес-партнерство с одиозным Виктором Медведчуком, а также с братьями Григорием и Игорем Суркисами. В частности, киевское "Динамо", принадлежащее Игорю Суркису, уже после запрета деятельности букмекеров в Украине, играло в футболках с логотипом еще одной подконтрольной ему беттинговой компании "Марафон". В 2015 году "Пари матч" стала фигурантом уголовного расследования. По данным ГПУ, группа злоумышленников организовала схему вывода средств, проходящих через букмекерскую контору, в Россию. Для отмывания использовались счета в "Альфа-банке". Ежесуточный поток следователи оценивали в сумму около 20 млн гривен. По их подсчетам, общий объем отмытых средств - 350 млн долларов в год", - сообщается в статье.

Как отмечает автор материала, до этого Швиндлерман заявлял, что компания ушла с украинского рынка после запрета гэмблинга и не имеет никакого отношения к сайту Pari Match. В то же время, "Пари Матч" владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Беларуси (ООО "Статус-кво") и России (ООО "Бетринг"). В конце 2014-го года компания также получила аналогичную лицензию в Казахстане.

В материале также упоминается владелец бренда "Фаворит" Андрей Матюха, которая оперирует под российской, белорусской лицензией, а также владеет лицензией офшора Кюрасао на прием ставок в режиме онлайн.

"У "Фаворита" также есть своя история отношений с законом. В частности, в 2016 году СБУ накрыла сеть нелегального игорного бизнеса, и, судя по опубликованным фото, речь могла идти как раз о компании Матюхи, но таких подтверждений нет. Отмечалось, что организованная преступная группа длительное время действовала на территории всей Украины, включая временно оккупированные территории. Обвинения были выдвинуты серьезные: поскольку деятельность запрещенного игорного бизнеса обеспечивала финансирование террористической деятельности на востоке Украины, была применена статья 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма", - говорится в статье.

Как ранее заявила бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, в проекте правительственного закона указано, что в букмекерской деятельности можно делать ставки на виртуальные события, следовательно, игровые автоматы могут замаскировать под букмекерскую деятельность.

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