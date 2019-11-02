Страшно красиво: украинцы продолжают делиться фото празднования Хэллоуина

Украинцы продолжают делиться фотографиями с празднования Хэллоуина, который традиционно отмечается 31 октября.

Снимки украинцы выложили в Instagram в субботу, 2 ноября.

Фото украинцев отличаются разнообразием образов и макияжа. Причем, большинство из тех, кто решил примерить на себя образ нечисти, по всей видимости, не отличаются суеверностью.

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Большинство из них даже не побоялись нарисовать кровь в уголках рта, соорудить рожки над головой или вообще примерить образ героини Анджелины Джоли популярного фильма "Малефисента", премьера которого состоялась 17 октября.

Напомним, что 31 октября в честь ирландского праздника Хеллоуина американское космическое агентство NASA опубликовало страшное фото галактики.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице Мексики провели красочный карнавал ко Дню мертвых, который является аналогией привычного для украинцев Хэллоуина.