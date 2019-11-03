Идет настоящая "жара": синоптик дала неожиданный прогноз для Украины

В понедельник, 4 ноября, в Украине будет по-весеннему тепло.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в начале недели поднимется до +15...+20 градусов за Цельсием. В восточных областях будет холоднее - 8-13 градусов тепла.

Дожди пройдут на Западе, также небольшие осадки вероятны на Севере. Порывистый ветер еще будет бушевать на территории страны.

В Киеве понедельник порадует температурой +15...+17 градусов. Однако возможен местами небольшой дождь. Ветер южный, удержится порывистым, до сильного.

Как ранее сообщал "Апостроф", Украину накрыл антициклон, который принес штормовой ветер.

Также синоптики говорили, что зима 2019-2020 годов в Украине будет намного теплее, чем в прошлые годы, вплоть до плюсовых температур.