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Известный журналист покинул Украину: всплыли подробности

воскресенье, 03 ноября 2019, 13:40
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Известный журналист и блогер Аркадий Бабченко, выехавший из России из-за оппозиции к режиму Владимира Путина, покинул территорию Украины.

Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в программе "Кисельные берега" на YouTube.

В ходе разговора с Сергеем Лойко, который назвал Бабченко "великим украинским блогером", Киселев ответил, что он "уже не украинский", и рассказал, что журналист покинул Украину.

В комментариях к видео появилось уточнение от имени канала, в котором не исключается, что журналист уехал насовсем.

Позже на странице Бабченко в Facebook появился пост, в котором блогер подтвердил свой выезд и объяснил его причины. Также он с сарказмом поблагодарил Киселева за то, что тот не раскрыл "хотя бы" его новый адрес проживания.

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2018 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию с инсценировкой смерти Аркадия Бабченко, чтобы поймать людей, которые якобы готовили на него покушение по приказу из Кремля.

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