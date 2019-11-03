Все для детей: сети повеселили фото торжественной церемонии в России

В России устроили очередное торжественное открытие площадки.

Об этом сообщают на странице "Двач" в социальной сети Twitter.

На этот раз в городе Рыбинск власти устроили церемонию открытия скейт-площадку за 25 миллионов рублей.

"Такая цена из-за "специальных морозоустойчивых материалов", но пользоваться этой площадкой зимой травмоопасно, поэтому никто её обслуживать до весны не будет, поэтому она будет в снегу", - пояснили в сети и опубликовали фото.

Отметим, что это не первое такое торжественное открытие в России. Чиновники там любят хвастаться сделанными для народа мусорными контейнерами, сушилками для белья, детскими площадками и прочим.

Как ранее сообщал "Апостроф", чиновники Тамбовской области открыли пешеходную дорожку.