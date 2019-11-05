В Африке девочка отбила атаку крокодила ради спасения подруги: детали удивительной истории

В Зимбабве 11-летняя девочка отбила атаку крокодила, который напал на ее 9-летнюю подругу.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в северо-западном городе Хванге. Ребекка Мункомбве услышала крики о помощи во время купания в реке с друзьями и увидела, что ее подругу Лату Мувани что-то тянет вниз. Она поняла, что это может быть крокодил.

Отмечается, что девочка "оседлала" животное и начали выцарапывать ему на глаза, пока оно не отпустило подругу.

Позже Манкомбве рассказала The Sunday News, что она была вынуждена спасти свою подругу, поскольку "была старшей среди других семи детей".

"Я прыгнула в воду и поплыла туда, где подруга пыталась плыть. Она от боли кричала, что что-то кусает и тянет ее", - рассказала девочка.

По данным издания, 9-летняя подруга героини получила только незначительные травмы, у нее не было сломанных костей.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые выяснили, что некоторые из предков современных крокодилов были растительноядными.