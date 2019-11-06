Зеленский и Богдан попали на карикатуру из-за "битвы" за "ПриватБанк" и транш МВФ

В сети была опубликована забавная карикатура на ситуацию со свежими требованиями к руководству Украины со стороны Международного валютного фонда, связанными с бизнесменом Игорем Коломойским.

Ее автором стал известный художник Алексей Кустовский, как сообщает "Апостроф", опубликована работа была в Twitter "Радио Свобода".

По сюжету карикатуры Коломойский удерживает корзину воздушного шара, который подписан "МВФ". Сама корзина подписана словом "Украина". Бизнесмену якобы предъявляют свои претензии президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. Также следует отметить, что на рисунке есть глава Офиса президента Андрей Богдан – он цепляется за край корзины за спиной у Коломойского, что показывает их отношения – Богдан был личным юристом бизнесмена.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский не влияет на политические решения руководства страны, даже по делу о национализации "ПриватБанка".