Не повезет четырем областям: синоптики уточнили прогноз по Украине

В западных областях Украины в пятницу, 8 ноября, прогнозируют дожди, на остальной территории Украины - без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха на территории страны днем будет не ниже +10 градусов за Цельсием. Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где воздух прогреется до +19...+21 градуса. В западных регионах ожидаются дожди, температура - 13-14 градусов выше нуля. Холоднее всего будет в Волынской и Житомирской областях, где столбики термеметров поднимутся только до отметки 12 градусов тепла.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В Киеве 8 ноября без осадков. Температура воздуха +11...+13 градусов за Цельсием.

Как сообщал "Апостроф", настоящая зима в Украине начнется не раньше, чем с 12 декабря.