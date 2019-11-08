Новинский раскритиковал министра культуры за попытку вмешательства в дела церкви

Заявление министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о насильственном переименовании канонической Украинской Православной Церкви показывает, что политика вмешательства государства в дела церкви будет продолжена.

Об этом говорится в блоге на Telegraph народного депутата Украины Вадима Новинского.

Нардеп сослался на интервью Бородянского Религиозно-информационной службе Украины, где он сделал несколько резких заявлений относительно духовных вопросов.

"В нынешнем правительстве и среди так называемых "слуг народа" - немало тех, кто продолжает мыслить в духе политической порошенковщины, базировавшейся на крайнем национализме, милитаризме и попытках грубого вмешательства государства в дела Церкви. Бородянский повторяет тезисы старой власти о том, что УПЦ связана с государством-агрессором, а потому должна указывать в своём названии прямую зависимость с Московским Патриархатом", - заметил Новинский.

Нардеп отметил, что частично команда президента Зеленского получила протестные голоса из-за неприятия у части населения гуманитарной политики бывшего президента. Также он назвал последствия такого рода заявлений представителей Кабинета министров.

"Отдавая голоса за Владимира Зеленского и его партию, народ голосовал в первую очередь за восстановление гражданского мира, за прекращение политики деления украинцев на "правильных" и "неправильных", против гонений по языковому или религиозному принципу. Всего лишь через несколько месяцев министр правительства "Слуги народа" заговорил словами Петра Порошенко. Считаю, что подобная риторика ведёт к крайне опасным последствиям, ее результатом может стать новая волна противостояния в обществе. Только возврат в конституционное поле, только прекращение попыток государства оказывать давление на каноническое Православие, отмена дискриминационных законов может стать залогом мира и стабильности в Украине. А относительно министра Бородянского - президент, премьер-министр и партия, доверившая ему министерский портфель, должны немедленно дать свою оценку необдуманным и провокационным заявлениям", - заметил депутат ВРУ.