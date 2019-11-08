RU  UA  EN

пятница, 8 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 ноября

18:29
Знаменитый миллиардер раскрыл Украине секрет успеха
18:00
Фильм "Доктор Сон": как сиквел "Сияния" помирил Стивена Кинга и Стэнли Кубрика
17:51
Мать Бритни Спирс причастна к смерти подростка? О чем более 40 лет молчит семья знаменитости
17:24
Украина добилась важной победы над Россией в Гааге
17:06
Переоценил всю жизнь: Дзидзьо раскрыл подробности полета на неисправном самолете
16:59
Еду покупать билеты: Украина подписала безвиз с одной из самых больших стран Азии
16:14
Новинский призвал правительство заняться освобождением украинских пленных моряков в Ливии
15:57
Все боятся: в США возникла серьезная проблема с поиском преемника Волкера
15:42
Очень красивая драка: эксперт указал на элементы "шоу" в конфликте Ляшко и Геруса
14:55
Мог как-то повлиять: актер "Дизель Шоу" признался, что не может простить себе гибель коллеги
14:50
Арест нардепа Дубневича: дело получило неожиданный поворот
14:42
Кто виноват в войне на Донбассе: советники Зеленского влипли в неприятную историю
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Новинский раскритиковал министра культуры за попытку вмешательства в дела церкви

пятница, 08 ноября 2019, 17:59
переглянути новину українською

Заявление министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о насильственном переименовании канонической Украинской Православной Церкви показывает, что политика вмешательства государства в дела церкви будет продолжена.

Об этом говорится в блоге на Telegraph народного депутата Украины Вадима Новинского.

Нардеп сослался на интервью Бородянского Религиозно-информационной службе Украины, где он сделал несколько резких заявлений относительно духовных вопросов.

"В нынешнем правительстве и среди так называемых "слуг народа" - немало тех, кто продолжает мыслить в духе политической порошенковщины, базировавшейся на крайнем национализме, милитаризме и попытках грубого вмешательства государства в дела Церкви. Бородянский повторяет тезисы старой власти о том, что УПЦ связана с государством-агрессором, а потому должна указывать в своём названии прямую зависимость с Московским Патриархатом", - заметил Новинский.

Нардеп отметил, что частично команда президента Зеленского получила протестные голоса из-за неприятия у части населения гуманитарной политики бывшего президента. Также он назвал последствия такого рода заявлений представителей Кабинета министров.

"Отдавая голоса за Владимира Зеленского и его партию, народ голосовал в первую очередь за восстановление гражданского мира, за прекращение политики деления украинцев на "правильных" и "неправильных", против гонений по языковому или религиозному принципу. Всего лишь через несколько месяцев министр правительства "Слуги народа" заговорил словами Петра Порошенко. Считаю, что подобная риторика ведёт к крайне опасным последствиям, ее результатом может стать новая волна противостояния в обществе. Только возврат в конституционное поле, только прекращение попыток государства оказывать давление на каноническое Православие, отмена дискриминационных законов может стать залогом мира и стабильности в Украине. А относительно министра Бородянского - президент, премьер-министр и партия, доверившая ему министерский портфель, должны немедленно дать свою оценку необдуманным и провокационным заявлениям", - заметил депутат ВРУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Танки Зеленского: какие вопросы вызвал визит президента в Харьков

Почему ГПУ и Новосад забыли о деле Ликарчука и подделке результатов ВНО

Как купить себе пенсию, если не хватает стажа: это выгодно, но не всем

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: