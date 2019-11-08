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В центре Киеве обнаружили "портал в ад": видео и реакция сети

пятница, 08 ноября 2019, 18:59
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В пятницу, 8 ноября в Киеве обнаружили очередную яму с кипятком под асфальтом на улице Назаровской.

Об этом сообщается в Instagram "Киев оперативный".

На видео заметно, что на въезде во двор жилого дома практически по центру дороги есть отверстие в асфальте диаметром около 20 сантиметров. Оттуда выбивается пар, очевидно, что под покрытием кипяток. К этому привел очередной прорыв коммуникаций горячего водоснабжения под улицами города.

"Киев, улица Назаровская "А что там у нас кипятится?", - спрашивает автор публикации.

Пользователи в комментариях пошутили над происхождением такого явления, и разделились во мнениях. Некоторые указали, что в украинской столице открывается "портал в ад", а у некоторых происшествие вызвало умиление.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео, как автомобиль провалился под дорогу в яму с кипятком на улице Саксаганского в Киеве.

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