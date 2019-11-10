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Мой папа вернулся в войны: в сети поделились трогательным стихом про украинского бойца

воскресенье, 10 ноября 2019, 03:24
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В сети опубликовали трогательный стих о возвращении украинского военного с войны на востоке Украины.

Стих опубликован в одном из школьных учебников.

В нем маленькая девочка рассказывает о том, как прошла ее встреча с отцом после возвращения. Девочка отмечает, что раньше ей неоднократно снился папа и в этот раз она также думала, что ей это снится.

Автором стиха является Мария Морозенко.

Ранее участник известной украинской группы ТНМК Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, написал пронзительное стихотворение о потерях среди украинских военных на Донбассе.

Напомним, что житель аннексированной Россией Ялты (Крым) спел трогательную песню об Украине.

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