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Больше нечего есть: в оккупированном Донецке назревает серьезный бунт, подробности

вторник, 12 ноября 2019, 14:21
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12 ноября в оккупированном Донецке шахтеры собираются выступить с акцией протеста, они будут требовать выплаты зарплат.

Об этом сообщил блогер с ником "Фашик Донецкий".

"Если кто не в курсе, то гордые рабы в касках сегодня собрались бастовать. Рабам просто нечего жрать по состоянию на сейчас. Рабы не стали вдруг патриотами Украины. Я хорошо помню позицию шахтеров весной 2014 года - они как бараны ходили на митинги за русский мир. На шахте им ставили отметку о выходе на работу и платили, если не ошибаюсь, аж по 200 грн на рыло. Они еще весной 2014 года реально верили в русские зарплаты и пенсии", - пишет блогер.

Шахтерам в оккупированном Донецке уже несколько месяцев не выплачивают заработную плату. Связанно это с долгами компании "Внешторгсервис". Фирма уже 4 месяца не выплачивает деньги Донецкой железной дороге. Транспортники, в свою очередь, не дают дают вагоны для загрузки угля и тем самым срывают поставки. Из-за этого дирекция шахт не получает предоплату и не выплачивает деньги рабочим.

На митинг планируют выйти от 100 до 500 человек. Начальство шахт уже предупредило рабочих, что все замеченные на акциях протеста будут уволены без возможности дальнейшего трудоустройства на оккупированных территориях.

Как сообщал "Апостроф", раньше шахтеры из ОРДЛО жаловались, что уголь накапливается на складах, а зарплаты не выплачиваются.

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