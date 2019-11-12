Фермеры на акции "Свободы" под Радой высказались против намерений власти продавать землю

Во вторник, 12 ноября, народные депутаты планировали рассмотреть законопроект об открытии рынка земли, а на площади под парламентом партия "Свобода" устроила акцию протеста, подавляющее большинство участников которой - украинские фермеры.

Митингующие требовали от Верховной Рады оставить в действии мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

Украинские фермеры поддержали требование партии "Свобода" и приняли участие в многолюдной акции под стенами Верховной Рады.

"Я пришел к стенам Верховной Рады, чтобы отстоять запрет на продажу украинской земли. Потому что эта так называемая реформа - это реформа по освобождению украинских земель от украинских селян", - заявил фермер из Жмуривки Киевской области Александр Чубук.

По его словам, рынок земли открывают не для фермеров и селян, а исключительно для иностранцев.

"В законе есть разрешение на покупку земли иностранными компаниями. Я, как физическое лицо, как фермер, никогда не выдержу с ними конкуренции. Мы все понимаем, что просто потеряем украинскую землю", - уверен фермер.

Согласен с ним и Валерий Мартышко - фермер из Згуровского района Киевской области.

"Обрабатываем 1400 гектаров с братом, работает у нас почти 30 человек. Что сегодня происходит здесь, на этой площади? Мы против законопроекта, который внесен на рассмотрение Верховной Рады. Потому что продавать землю, которая принадлежит всем украинском, нельзя. Достаточно, что мы имеем возможность арендовать. Если есть категория людей, которая хочет продать землю, то покупателем должно выступить либо государство, либо общество. Вот с этого надо начинать. А то, что внесен в Верховную Раду, что один человек может скупить 200 тыс гектаров, - это катастрофа", - возмутился фермер.

Также к участникам акции со сцены обратилась народный депутат от ВО "Свобода" Оксана Савченко.

"Все политические силы Верховной Рады должны четко в глаза вам (фермерам) посмотреть и сказать, что они не будут голосовать за продажу земли. Они не слышат нас и не планируют слушать, потому что власть имеет свой план. Она имеет людей, которым уже пообещала, что они купят украинскую землю за бесценок, они уже выбрали себе территории, которые у нас заберут - лучшие сельскохозяйственные земли!", - подчеркнула парламентарка.

По ее словам, "Свобода" внесла альтернативный законопроект относительно рынка земли, который аграрный комитет рассматривать отказался.

"В провластном законопроекте четко написано, что первоочередное право на выкуп украинской земли имеет тот, кто последние три года ее арендует. И не имеет значения, кто арендатор - украинец или иностранец. Вы знаете, кто последние годы набрал больше всего? Крупные агрохолдинги, латифундисты. Они и имеют средства, они выкупят эту землю. А нам рассказывают басни. Что будет рынок, мы с вами что-то купим. Это ложь! Нельзя допустить продажи рынка земли" - подытожила Оксана Савченко.