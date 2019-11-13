Под Запорожьем женщина обнаружила "клад" в булке с маком: опубликованы фото

Жительница Мелитополя Запорожской области нашла в булке с маком монеты.

Фотографии необычной находки опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье".

В сладкой выпечке женщина обнаружила две монеты, номиналом по 50 копеек каждая. Говорит, что булку приобрела на местном рынке. Судиться с пекарней не собирается.

Сюрприз в булке, вероятно, результат неосмотрительности пекарей. Достаточно часто люди находят в хлебе предметы, которые там быть не должны: пуговицы, монеты, жетоны. А в 2016 году житель города Ялты в аннексированном Крыму в буханке белого хлеба обнаружил очки.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в 2017 году в российском городе Тобольск Тюменской области ребенок наткнулся на иглу в купленном хлебе.