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Если нет права на пенсию: кто может получать соцпомощь в Украине

четверг, 14 ноября 2019, 08:14
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Фото: 112 канал

Украинцы, которые не имеют права на пенсию, а также лица с инвалидностью могут получить государственную социальную помощь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой "АиФ.ua".

Согласно с законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" (в редакции от 09 августа 2019 года) государственная социальная помощь назначается лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

В частности, речь идет о лицах, у которых умер кормилец или они достигли возраста, установленного статьей 1 настоящего Закона, и не имеют права получать в связи с этим пенсию в соответствии с законом, или признаны лицом с инвалидностью в установленном порядке.

Это также касается граждан, которые не получают пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве. Они предусмотрены Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Также к этой категории относятся малообеспеченные граждане (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца) и лица с инвалидностью I группы.

Как сообщал "Апостроф", с 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд проведет перерасчет минимальных пенсий.

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