Капиталисты уже близко: запуск рынка земли в Украине высмеяли забавной фотожабой

В интернете опубликовали смешную фотожабу, связанную со скандальными земельными законами в Украине.

Картинку разместил в социальной сети политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

На фото изображена толпа людей, в частности, актеры. Также оно подписано: "Американские капиталисты рвутся скупить украинские земли".

Напомним, в среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона.

Также 14 ноября в 10:00 началось очередное пленарное заседание Верховной Рады. На нем рассматривают вопросы, которые касаются земельной реформы в Украине.

Как ранее сообщал "Апостроф", 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.