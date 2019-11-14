В сети меткой фотожабой отреагировали на заявление Коломойского о России

В интернете меткой фотожабой отреагировали на слова украинского олигарха Игоря Коломойского об отношении Украины с Россией.

Картинку опубликовали в группе "Баба и кот" в Facebook.

Пользователи сети вспомнили высказывание Коломойского о войне на Донбассе: "Дайте 5 лет и кровь забудут. Отношения с Россией надо улучшать".

В интернете вставили картинку, где написали: "Та что ты, черт побери, такое несешь?"

Напомним, бизнесмен и давний партнер президента Украины Владимира Зеленского Игорь Коломойский заявил, что Украине необходимо улучшать отношения с Россией, поскольку РФ "сильнее Украины".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Международный валютный фонд, который собирался оказать финансовую помощь Украине, отложил ее из-за возможного влияния олигарха Игоря Коломойского на политику президента Владимира Зеленского.