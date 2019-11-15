Сети шокировала "кража века" на стройке моста в Станице Луганской: опубликовано видео

Недостроенный мост возле КПВВ в Станице Луганской уже начали растаскивать жители так называемой ЛНР.

Видео странной кражи опубликовали "Новости Харькова" на Youtube.

Камеры наблюдения, установленные на месте строительства, зафиксировали, как пятеро мужчин воруют лавочку с навесом и уносят ее на оккупированную территорию.

Неизвестные мужчины перешли мост со стороны оккупантов и унесли лавочку по отремонтированному мосту. Лавочку понесли четверо мужчин, а пятый ушел на подконтрольную Украине территорию.





Происшествие с кражей лавочки уже живо обсуждают в соцсетях.

"Покажите это Сивохо - он так переживает за земляков по ту сторону разграничения", "Совсем обнищали, вот их сущность, красть, работать не хотят", "И это вы хотите без КПВВ пропускать? Может им еще дорожку красную постелить", - комментируют видео пользователи в сети.

Как сообщал "Апостроф", советник главы СНБО Сергей Сивохо вновь оказался в центре внимания после своих высказываний о том, как Украина должна освобождать оккупированный Донбасс.