Адольф Путин и его "добровольцы": в сети мощно потроллили переговоры по Донбассу

В сети посмеялись с шутки про Гитлера и СССР, представив это ситуацией с войной на Донбассе.

Об этом сообщают на странице "Министерство избыточного имущества" в Facebook.

В интернете разместили якобы письмо Гитлера к Сталину. В нем написали текст и слова, очень похожие на те, которые озвучивает президент РФ Владимир Путин касающейся ситуации с войной на востоке Украины. В напечатанном листе намекают на переговоры по Донбассу.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали меткую карикатуру с президентом РФ Владимиром Путиным из-за его заявления об Одессе.

Напомним, также в интернете опубликовали смешную карикатуру с президентом России Владимиром Путиным из-за его дружбы с Африкой.