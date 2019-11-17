RU  UA  EN

воскресенье, 17 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 ноября

05:27
Адольф Путин и его "добровольцы": в сети мощно потроллили переговоры по Донбассу
04:29
Ученые создали звуковую 3D-голограмму, которую можно потрогать: опубликовано видео
03:28
На Донбассе ликвидировали 24-летнего боевика ДНР по кличке "Ильич": опубликованы фото
01:24
В Киеве одним фото показали целый автопарк "героев парковки"
00:27
Полицейские в Виннице спасли жизнь мальчику, когда счет шел на минуты: фото и видео

16 ноября

23:52
Морские пехотинцы на Донбассе почтили память своих побратимов: фото
23:12
В общежитии Киева прогремел смертельный взрыв: фото и первые данные о жертвах
22:40
Адвокат задержанного в Киеве банкира заявил о пытках
22:08
В супермаркете Львова нашли неожиданного гостя: опубликовано жесткое видео
22:03
Ты просто разорвала мою песню: участница Х-фактора разозлила Настю Каменских
21:04
Министр экономики Украины рассказал, как курил марихуану: видео
20:03
Скандальное задержание известного банкира: в СБУ назвали причину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Адольф Путин и его "добровольцы": в сети мощно потроллили переговоры по Донбассу

воскресенье, 17 ноября 2019, 05:27
переглянути новину українською

В сети посмеялись с шутки про Гитлера и СССР, представив это ситуацией с войной на Донбассе.

Об этом сообщают на странице "Министерство избыточного имущества" в Facebook.

В интернете разместили якобы письмо Гитлера к Сталину. В нем написали текст и слова, очень похожие на те, которые озвучивает президент РФ Владимир Путин касающейся ситуации с войной на востоке Украины. В напечатанном листе намекают на переговоры по Донбассу.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали меткую карикатуру с президентом РФ Владимиром Путиным из-за его заявления об Одессе.

Напомним, также в интернете опубликовали смешную карикатуру с президентом России Владимиром Путиным из-за его дружбы с Африкой.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От -2 до +18: кому повезет с погодой в ближайшие дни

Законы распада: как в Украине пытаются спасти человечество

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: