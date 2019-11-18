Проект Кулика: адвокат рассказал подробности об аресте главы Укрэксимбанка

Арестованный председатель правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко получил подозрение, подписанное прокурором ГПУ Константином Куликом.

Об этом сообщил адвокат Гриценко Денис Галанский, передают "Украинские новости".

"Господин Кулик — прокурор, который подписал сообщение о подозрении. Это его проект", - сказал адвокат.

По данным СБУ, которое провела арест Гриценко, банкиру инкриминируют отмывание денег. В сообщении Службы говорится следующее: "подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными должностными лицами при Януковиче. Злоупотребляя служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов".

По неофициальным данным, медиахолдингом, о котором идет речь, скорее всего является Украинский Медиа Холдинг, купленный Сергеем Курченко, который входит в "орбиту" бывшего президента Виктора Януковича и находится под санкциями ЕС.

Компания Курченко ВЕТЭК в 2013 году для покупки УМХ взяла в Укрэксимбанке кредит. Этот кредит в размере 190 млн грн и 79 млн долларов был взыскан судом в пользу госбанка. Решение о предоставлении кредита принимало прежнее руководство банка - Гриценко возглавил Укрэксим лишь в августе 2014 года, когда сделка по покупке медиахолдинга была завершена.

Прокурор Кулик, который санкционировал арест банкира, стал известен после эфира на канале 1+1, принадлежащем Игорю Коломойскому. Накануне президентских выборов Кулик обвинял бывшего президента Петра Порошенко во вмешательство в расследование дел против его окружения. Порошенко в свою очередь, придя в студию, фактически обвинил Кулика в работе на Коломойского.

Также Кулик стал фигурантом расследования программы Bihus.info. По данным журналистов, он стал владельцем двух квартир в элитном жилом комплексе в Киеве и заказал строительство дополнительной жилплощади на крыше дома.

В 2016 году НАБУ расследовало против Кулика уголовное дело по факту незаконного обогащения, но из-за решения Конституционного суда о декриминализации преступления, Кулик не был осужден.

Кроме того, Кулик является фигурантом скандала о попытке повлиять на исход выборов президента США путем дискредитации сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, о чем сообщала The New York Times.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что с 1 января "известный на весь мир" Кулик не будет работать в ГПУ, поскольку не прошел переаттестацию, не явившись на нее.