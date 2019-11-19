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Главный украинский дипломат сравнил американцев с озабоченными "хохлами" россиянами

вторник, 19 ноября 2019, 20:40
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который недавно объяснил, как будут проходить выборы в ОРДЛО, отличился интересным заявлением об американцах.

Его он озвучил во время брифинга во вторник, 19 ноября.

"Читая ленту и смотря американские СМИ, кажется, что более интересной темы, чем Украина, в США вообще не существует. До этого мы постоянно беспокоились... вы знаете, есть такой мем в России "как там у хохлов?" – то есть то, что происходит каждый день, о чем они говорят, – это то, что происходит в Украине. Можно было бы удовлетвориться, что в этих двух государствах без Украины не проходит ни одного дня, но на самом деле нам нужно заняться тем, что происходит дома", – сказал он, добавив, что тема Украины для американцев является наиболее актуальной.

Также Пристайко объяснил, почему Украине необходима поддержка западных партнеров, дабы гражданам "жилось комфортно и безопасно".

"Нам нужна поддержка наших партнеров. То, чем всегда гордилась Украина, – это поддержка с обеих сторон в Конгрессе. Эту поддержку хотелось бы сохранить. Поверьте, сейчас, когда мы должны с помощью немецких и французских коллег разобраться с войной на востоке Украины, нам точно не нужно начинать быть привлеченными к любой проблеме в другой части мира", – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пристайко рассказал, чем можно будет заменить Минские соглашения в случае их фиаско для урегулирования военного конфликта на Донбассе.

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