Энергоофисы, приложения и сервис: в YASNO рассказали о своих нововведениях в ЖКХ

В Украине в начале ноября появился новый поставщик электроэнергии YASNO, который объединил три существующих поставщика электроэнергии: "Киевские энергетические услуги", "Донецкие энергетические услуги" и "Днепровские энергетические услуги" и обслуживает уже более 3,5 млн семей.

Об этом говорится в материале "Апострофа": "Все YASNO: как изменились онлайн-сервисы в ЖКХ".

YASNO уже открыл пять центров обслуживания клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, и планирует открыть еще 80. На сайте компании был запущен простой личный кабинет, также в Киеве и Днепропетровской области заработало приложение для смартфона, готовят к запуску чат-бот для Telegramи Viber.

"Возможность дистанционного решения проблем упрощает жизнь. Механизмы личной коммуникации – очень затратные. Проще, когда ты имеешь возможность, не выходя из дома проконсультироваться со специалистом, или передать показания", - заявил представитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

Также у клиентов появилась возможность получить ответы от специалистов YASNO через Facebook.

Эксперты также отметили открытие энергоофисов YASNO, оборудованных терминалами, детской зоной, записью онлайн и электронной очередью в Киеве, Днепре и Мариуполе.

"Открытие новых энергоофисов говорит об ориентированности компании на клиента. В YASNO сделали все, чтобы клиент тратил меньше времени на пребывание в офисе, максимально быстро решить свои вопросы", - заявил эксперт по вопросам энергетики, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

"Клиент может самостоятельно записаться на выбранный день, прийти в энергоофис и попасть к специалисту, вообще не ожидая в очереди", - рассказал директор по обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

В компании указали, что ставят перед собой цель улучшить показатели обслуживания клиентов через телефонные звонки до 90%.

"Ежемесячно в наши колл-центры обращаются более 300 тысяч клиентов. Нас критиковали и порой обоснованно, ведь дозвониться и получить консультацию было сложно. YASNO работает над улучшением качества обслуживания, мы в 3-4 раза сократили время дозвона. В Киеве в октябре – 55 секунд среднее время ожидания соединения с оператором. В других регионах стремимся достичь подобных показателей", - уточнил Бушма.

В YASNO указали, что беспокоятся об эффективном потреблении электроэнергии - предлагают установку "под ключ" двухзонных счетчиков (отдельно фиксируют ночное потребление электроэнергии), "умных" розеток и LED-ламп.