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Слуга позора: под Житомиром нардепу из партии Зеленского устроили публичный разнос, видео

среда, 20 ноября 2019, 12:07
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Фермеры Бердичевской области неприятно поражены тем, что "слуга народа" от их округа Богдан Кицак проголосовал "за" продажу земли.

Соответствующее видео появилось в Facebook Всеукраинской Аграрной Рады.

"Мы за него голосовали как за внука земледельца, а он наше доверие не оправдывает, что проголосовал за такой дикий закон", – говорит Мария Волкова, фермер.

Большинство областных депутатов из Бердичева тоже на стороне аграриев. Не понимают: при отсутствии банка земли и выгодного кредитования фермеров как законопроект можно выносить на голосование вообще.

"В период войны, обнищания населения – это так, мы должны констатировать этот факт – сегодня землю нельзя продавать. Мы должны взять паузу и возможно она должна затянуться на большой срок, чтобы мы усилили нашего местного производителя, средний класс, чтобы отработались в стране все программы для поддержания и укрепления среднего агропроизводителя", – говорит председатель Бердичевского районного совета Максим Самчик.

В отчаянии фермеры рассказывают о том, в каких условиях работают, как строят фермы в кредиты, создают рабочие места в селе и поддерживают его как могут. Люди пытаются достучаться до народного депутата, приглашают к себе на хозяйства, говорят, готовы показать любым проверяющим всю бухгалтерию, чтобы те увидели, как аграрии работают, а иногда и выживают. Конечно, говорят, могут возникнуть какие-то вопросы, но на все готовы дать ответ, лишь бы слуги народа в Верховной Раде спрашивали мнение украинцев перед принятием таких законов.

"Вы неделю назад нам сказали что не поддержите такого закона, ну как так нагло можно было пойти и нас обмануть! Вы говорите, что человек хочет продать, а украинец может купить? Вот ключевой вопрос: кто ее будет покупать?! Сегодня парикмахеры, кулинары, черт знает кто принимает национальный закон! Вы далеко от слуг народа, вы позор народа!", – говорит фермер Сергей Вахнюк.

Не довольны земельным перспективой Украины и участники военных действий АТО.

"Здесь главы общин, с головы, фермеры – это все политически разно направлены люди. Но они объединились, вы знаете как Украина может объединяться? Вы смотрите осторожно с этим вопросом и донесите этот месседж другим!", – говорит участник боевых действий АТО Павел Гайдаманчук.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.

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