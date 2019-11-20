Слуга позора: под Житомиром нардепу из партии Зеленского устроили публичный разнос, видео

Фермеры Бердичевской области неприятно поражены тем, что "слуга народа" от их округа Богдан Кицак проголосовал "за" продажу земли.

Соответствующее видео появилось в Facebook Всеукраинской Аграрной Рады.

"Мы за него голосовали как за внука земледельца, а он наше доверие не оправдывает, что проголосовал за такой дикий закон", – говорит Мария Волкова, фермер.

Большинство областных депутатов из Бердичева тоже на стороне аграриев. Не понимают: при отсутствии банка земли и выгодного кредитования фермеров как законопроект можно выносить на голосование вообще.

"В период войны, обнищания населения – это так, мы должны констатировать этот факт – сегодня землю нельзя продавать. Мы должны взять паузу и возможно она должна затянуться на большой срок, чтобы мы усилили нашего местного производителя, средний класс, чтобы отработались в стране все программы для поддержания и укрепления среднего агропроизводителя", – говорит председатель Бердичевского районного совета Максим Самчик.

В отчаянии фермеры рассказывают о том, в каких условиях работают, как строят фермы в кредиты, создают рабочие места в селе и поддерживают его как могут. Люди пытаются достучаться до народного депутата, приглашают к себе на хозяйства, говорят, готовы показать любым проверяющим всю бухгалтерию, чтобы те увидели, как аграрии работают, а иногда и выживают. Конечно, говорят, могут возникнуть какие-то вопросы, но на все готовы дать ответ, лишь бы слуги народа в Верховной Раде спрашивали мнение украинцев перед принятием таких законов.

"Вы неделю назад нам сказали что не поддержите такого закона, ну как так нагло можно было пойти и нас обмануть! Вы говорите, что человек хочет продать, а украинец может купить? Вот ключевой вопрос: кто ее будет покупать?! Сегодня парикмахеры, кулинары, черт знает кто принимает национальный закон! Вы далеко от слуг народа, вы позор народа!", – говорит фермер Сергей Вахнюк.

Не довольны земельным перспективой Украины и участники военных действий АТО.

"Здесь главы общин, с головы, фермеры – это все политически разно направлены люди. Но они объединились, вы знаете как Украина может объединяться? Вы смотрите осторожно с этим вопросом и донесите этот месседж другим!", – говорит участник боевых действий АТО Павел Гайдаманчук.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что 13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине.