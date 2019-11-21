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Импорт электроэнергии из РФ выбросит на улице шахтеров и энергетиков - Профсоюз горняков Донбасса

четверг, 21 ноября 2019, 12:59
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Неограниченный импорт тока из России и Беларуси, который начался из-за инициативы председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

Об этом говорится в обращении председателя независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынко к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ.

"Уничтожает тепловую генерацию и будущее украинских шахтеров открытие неограниченного импорта электроэнергии из России и Беларуси. Этот импорт грубо нарушает базовые принципы действия открытого рынка. Электроэнергия поступает в Украину в одностороннем порядке, только в нашу сторону. Потому украинские производители электроэнергии не могут экспортировать свой товар в эти страны, для них эти рынки закрыты. Поэтому Россия и Беларусь нам электричество продают и зарабатывают, а мы им - нет, кормим их энергетиков вместо своих", - отмечается в обращении.

Кроме того, лидер профсоюза обращает внимание, что украинские производители электроэнергии не могут конкурировать с российскими из-за более дешевой у них себестоимости производства тока. При таких условиях, по его мнению, отсутствие каких-либо ограничений объемов импорта приведет к вытеснению с рынка всех отечественных предприятий тепловой генерации.

"При этом совсем нет никаких квот, никаких лимитов, никаких ограничений импорта электроэнергии в страну. "Потолок" - это лишь технические возможности в 3000 МВт (!). То есть эквивалент электроэнергии от всех теплоэлектростанций Украины. Таким образом этот неограниченный импорт полностью замещает потребность в нашем отечественном угле, он становится ненужным", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что рост импорта электроэнергии из РФ оставит без работы десятки тысяч украинских шахтеров, а также работников из смежных отраслей. В ПГД призвали представителей власти принять решение об остановке импорта тока с РФ и Беларуси, а также отменить предельные цены на ток на рынке.

Напомним, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасли страны-агрессора, вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ расследовать Служба безопасности Украины.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не знал о том, что принятые изменения в законодательство, известные как "правка Геруса", позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

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