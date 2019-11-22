Черную пятницу в России высмеяли меткой фотожабой

В России показали изменчивые цены в магазине на бытовую технику.

Об этом сообщают в социальных сетях.

Покупатели заметили, что в магазине стоимость стиральной машины 24 990 рублей. Однако две недели спустя она поменялась в большую сторону. Потом на ценнике была написана сумма в 28 799 рублей. Но также на нем перечеркнули другую стоимость, которая якобы была до этого - 31 999 рублей.

В интернете подчеркнули, что так нечестно продавцы готовятся к Черной пятнице.

Отметим, что до Черной пятницы еще осталась неделя, однако фотожабу разместили уже сейчас.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали самые безумные товары на популярном китайском сайте покупок АлиЭкспресс.