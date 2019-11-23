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Какая страна, такие и трофеи: в сети новая волна фотожаб на мародерство РФ на украинских кораблях

суббота, 23 ноября 2019, 13:58
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В сети фотожабами высмеяли украденную сантехнику Россией с захваченных украинских кораблей.

Пользователи поделились шутками в интернете.

Напомним, захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" уже вошли в территориальные воды Украины. Их тянут на буксире из-за того, что "россияне их угробили".

Как сообщал "Апостроф", в сети шуточно рассказали, что будут делать с трофеями в России, которые украли с украинских захваченных кораблей.

Также известный художник Сергей Елкин отреагировал карикатурой на украденные унитазы Россией с украинских кораблей.

Читайте также материал "Апострофа": Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами.

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