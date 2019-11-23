Под Черниговом водитель насмерть сбил школьницу и сбежал: опубликованы фото

Полицейские Черниговской области задержали водителя, который на Киевской трассе сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Трагическое событие произошло 22 ноября в селе Ивановка Черниговского района. Водитель автомобиля двигался со стороны Чернигова в направлении столицы.

Сектор коммуникации полиции Черниговской области

Он сбил девочку 2005 года рождения, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.

Сектор коммуникации полиции Черниговской области

Полицейские нашли водителя с помощью камер видеонаблюдения "Сеть Безопасности", которые умеют распознавать автомобильные знаки и помогают высчитывать как двигалось авто.

На месте дорожно-транспортного происшествия полиция изъяла обломки зеркала и переднего бампера автомобиля "Фольксваген", сделала слепки протектора шин.

Сектор коммуникации полиции Черниговской области

Правоохранители вычислить авто беглеца. Повреждения на микроавтобусе действительно совпадают с теми, которые мог испытать автомобиль в результате аварии.

Сектор коммуникации полиции Черниговской области

Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Решается вопрос о помещении его в изолятор временного содержания.

Сектор коммуникации полиции Черниговской области

Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как информировал "Апостроф", 22 ноября смертельное автопроисшествие произошлов Броварском районе в селе Семиполки.Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.В результате аварии оба пешехода погибли мгновенно.