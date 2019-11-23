Стыдно комментировать: в Украине рассказали, кто снял унитазы с кораблей в российском плену

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что то, что российская сторона сделала с кораблями , которые захватила во время вооруженной провокации вблизи Керченского пролива, не имеет военной логики.

Об этом сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила от россиян корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграбление не подлежат сомнению.

"Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. по-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - отметил генерал.

Он подтвердил, что украинская сторона, намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

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