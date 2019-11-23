Украину днем подморозит: синоптики дали свежий прогноз на субботу

23 ноября, в субботу, на большей части территории Украины установится сухая и морозная погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключением станет Запад и Юг Украины, где в этот день будет теплее всего, а на Закарпатье к тому же пойдет дождь.

Днем столбики термометров в этих регионах покажут от -1 до +11 градусов (на Закарпатье - от +9 до +11), а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов мороза (на Закарпатье ночная температура составит от +5 до +7 градусов тепла).

На севере и в центре днем будет от 0 до -3 градусов мороза, а в ночное время суток: от -6 до -9 градусов с отметкой "минус".

Холоднее всего будет на Востоке страны. Днем столбики термометров там замрут на отметке от 0 до -2 градусов мороза. Ночью в отдельных областях температура опуститься до -12 градусов ниже нуля.

Как сообщал "Апостроф", в Украине до конца текущей недели - 23 и 24 ноября - ожидаются морозы.