Порезал маленького сына и всадил нож в грудь: под Черниговом мужчина устроил жуткую расправу

В воскресенье, 24 ноября, в Нежине отец нанес ножевые ранения своему пятилетнему сыну, а после ударил себя ножом в грудь.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка.

Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обоих прооперировали.

Открыто производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Как информировал "Апостроф", в Киеве в районе центрального железнодорожного вокзала один водитель напал с ножом на другого во время словесной перепалки. В результате нападения один из них получил травмы.