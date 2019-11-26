RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

14:10
В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем: фото
14:07
Под Киевом мужчина забил до смерти "любовника" жены: детали ЧП и фото
13:59
Топ-чиновнику на Донбассе объявили подозрение за содействие боевикам ДНР: подробности
13:49
Елена Зеленская нашла полезное применение своему особенному платью
13:37
Не один человек: в НАБУ сделали важное уточнение по задержаниям чиновников Киевской таможни
13:35
Украинские танкисты показали, как будут уничтожать врага: яркие фото
13:35
НАБУ задержало топ-чиновника Киевской таможни: первые подробности
13:22
Не может диктовать: Зеленский резко высказался о Коломойском, видео
13:20
Ложь и разжигание ненависти: известный комик выступил с серьезным обвинением против Facebook
13:15
Снега не будет, но: синоптик дал детальный прогноз на Новый год и Рождество в Украине
13:03
"Мисс Украина Вселенная" представит страну в США в необычном наряде с весом 28 кг: фото
12:55
ГБР взялось за нардепа, которая угрожала Зеленскому: что ей грозит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом мужчина забил до смерти "любовника" жены: детали ЧП и фото

вторник, 26 ноября 2019, 14:07
переглянути новину українською

47-летний житель города Белая Церковь (Киевская область) стал жертвой ревнивца, когда выходил из развлекательного заведения с чужой женой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел рядом со своей женой, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного. Он ударами повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове", - сказано в сообщении.

После нападения злоумышленник с места события скрылся. Пострадавший 47-летний местный житель от полученных травм скончался до приезда медиков.

Ревнивого 30-летнего мужа правоохранители разыскали и задержали. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По решению суда задержанный находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Савранском районе Одесской области мужчина из ревности так избил местного жителя, что он умер в больнице

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку

Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: