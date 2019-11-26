Под Киевом мужчина забил до смерти "любовника" жены: детали ЧП и фото

47-летний житель города Белая Церковь (Киевская область) стал жертвой ревнивца, когда выходил из развлекательного заведения с чужой женой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел рядом со своей женой, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного. Он ударами повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове", - сказано в сообщении.

После нападения злоумышленник с места события скрылся. Пострадавший 47-летний местный житель от полученных травм скончался до приезда медиков.

Ревнивого 30-летнего мужа правоохранители разыскали и задержали. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По решению суда задержанный находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Савранском районе Одесской области мужчина из ревности так избил местного жителя, что он умер в больнице