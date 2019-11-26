В Кабмине сделали заявление по отмене трудовых книжек

В Кабинете министров не видят необходимости в трудовой книжке для населения, и профильные министерства уже имеют инициативы по их отмене.

Об этом написал у себя на Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он отметил, что в других странах не видел таких книжек, и напомнил о существовании электронной базы данных, которая более подробно отображает информацию о занятости населения с 2000 года.

"Я вообще не понимаю зачем эти книжки. В других странах я их не видел. Но вопрос более широкий - что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами. В 21 веке, в ходе масштабной цифровизации, все можно решить путем создания простого электронного реестра. Вместо книг - можно внести "должность" работника для имеющегося реестра. Потому что вся информация о трудовой деятельности еще с 2000 года - в единой базе данных", - отметил он.

Также министр добавил, что для лиц, которые начали работать после 2000 года трудовая книжка "вообще не нужна" благодаря фиксации данных об их стаже в реестре.

"Если трудовой стаж начался после 2000г., то хранить трудовую вообще не нужно, поскольку эта информация уже содержится в базе. А в 2000 - ок, возможно потребуется информация из книги при внесении в реестр", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что не все украинцы вскоре смогут рассчитывать на пенсию из-за недостатка трудового стажа.