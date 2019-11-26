В оккупированном Крыму устроили сине-желтую "диверсию": фото

В одном из главных курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, на жилом доме было замечено сочетание цветов украинского флага.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

На снимке видно, что два балкона на доме покрашены в синий и желтый цвета. При этом "синий" балкон находится над "желтым", что напоминает украинский флаг.

"Ялта. Просто совпадение", – с иронией отмечает блогер в подписи к фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", в августе 2019 года в оккупированной Ялте неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.

Кроме того, также к Дню Независимости Украины 23 августа в оккупированной Алуште неизвестные вывесили флаг Украины.