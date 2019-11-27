Готовится новый масштабный обмен пленными: детали договоренности с Кремлем и боевиками

Украина, Россия и непризнанные республики Донбасса вышли на завершающую стадию подготовки к обмену "всех на всех".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание РБК.

Переговоры по этому делу уже вышли на финальную стадию.

"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", — отметил источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - объяснил он.

Согласованием списков занимается Трехсторонняя контактная группа, которая проводит регулярные встречи в Минске, последний раз она собиралась в среду, 27 ноября. В нее входят Россия, Украина, непризнанные Донецкая и Луганская народные республики, а также представители ОБСЕ.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили, что обеспечение гарантированной безопасности на Донбассе возможно только при условии политического урегулирования.