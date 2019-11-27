Порноскандал с пациентками больницы в Одессе: стала известна фамилия гинеколога и данные о нем

Стали известны данные о враче, который в Одесском онкодиспансере, в арендованном кабинете гинекологии УЗИ установил скрытую камеру, а видеозаписи больше года передавал на порносайты за границу,

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

"Ущерб нашей репутации был нанесен колоссальный. Это основание для разрыва договора аренды с этим гражданином. Мы согласовываем это с облсоветом и хотим разорвать договор. Я сначала думал, что это чья-то злая шутка. Я ошарашен, это нарушение прав человека. То, что это случилось у нас, это ужасно. Я сегодня подготовлю письмо, чтобы внести изменения в договоры аренды. Чтобы диспансер мог контролировать врачебную практику арендаторов", - рассказал и. о. гендиректора Одесского областного онкологического диспансера Олег Лукьянчук.

Как стало известно, врач Триполко Вячеслав Олегович, арендующий кабинет в онкодиспансере, зарегистрирован в едином государственном реестре как физическое лицо предприниматель с 2005 года. По документам он проживает в коммунальной квартире на Заславского 10/12. Но соседи говорят, что уже больше 10 лет по адресу прописки он не появляется. В частной клинике, которая указана как его второе место работы, о нем тоже не слышали. Где сейчас находится Триполко, неизвестно.

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Адвокат Одесской коллегии адвокатов Александр Саинчин сообщил, что по условиям договора медучреждение не имеет права вмешиваться в деятельность врачей, арендующих кабинеты в онкодиспансере.

"Он обратился в облсовет и попросил в аренду кабинет. Мы предполагаем, что облсовет попросил у него пакет документов, диплом и лицензию. Сами мы сдавать в аренду ничего не можем. Только через облсовет. Все документы находятся там, к нам поступил только договор аренды. С 17 года по сегодняшнее время Триполко проводил там исследования самостоятельно. Мы не имеем права вмешиваться в его деятельность", - рассказал адвокат.

Адвокат Александр Саинчин (слева) и главврач Олег Лукьянчук (справа)

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