Реформа в 4 этапа: ЕС и ЕБРР представили дорожную карту развития туристического рынка в Украине

Во вторник, 26 ноября, в Киеве стартовал первый Стратегический форум "Конкурентоспособный туристический рынок в Украине - путь вперед", организованный ведущим финансовым партнером Украины ЕБРР в рамках инициативы ЕС EU4Business.

Как передает корреспондент "Апострофа", в ходе форума была представлена Дорожная карта развития в Украине конкурентоспособного рынка путешествий и туризма, разработанная по запросу ЕБРР в рамках инициативы ЕС EU4Business с привлечением ведущих украинских и зарубежных специалистов.

Как отметили на форуме представители ЕБРР, туристический рынок Украины обладает огромным потенциалом в силу удачного географического расположения, уникального исторического наследия и природных особенностей страны. В то же время, активному развитию рынка препятствует ряд негативных факторов, как политического, так и экономического характера, для преодоления которых, по мнению представителей ЕБРР, потребуются значительные скоординированные усилия государства и участников рынка.

По словам Екатерины Ригг, руководителя направления развития МСБ ЕБРР в Украине, для подготовки Дорожной карты проводились консультации с представителями органов украинской власти, а также туристического рынка в центре и на местах.

"Нам очень важно было привлечь основных игроков рынка в этой отрасли, чтобы получить обратную связь о том, что происходит, что важно и проверить те рабочие гипотезы, которые были у наших международных и местных экспертов. Также мы привлекали и представителей министерств, старались привлечь различные ассоциации, департаменты различных ведомств как на национальном уровне, так и на региональном и местном уровнях", - сказала Екатерина Ригг.

В представленной Дорожной карте отмечены основные задачи и процедуры, которые необходимо реализовать в Украине для достижения скорейшего результата по реформированию туристического сектора. Согласно Дорожной карты, туристическому рынку предстоит пройти реформирование в 4 этапа, каждый из которых будет иметь свои сроки и особенности.

Отметим, что первый этап предполагается реализовать до 2021 года, а к реализации четвертого приступить в 2030 году.