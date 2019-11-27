В Украину вернется похолодание: синоптик назвала точную дату

С начала новой недели, 1-2 декабря, в Украину вернется похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 28 ноября в восточных областях количество осадков уменьшится, в то же время небольшие дожди придут на Запад страны из Европы.

На остальной территории страны – без осадков.

Температура воздуха днем в большей части регионов составит +3 +7 градусов, на Западе и Юге +6 +12 градусов. Ночью прогнозируется небольшой мороз в северных областях – до -3 градусов.

"В пятницу, 29 ноября, в Украине станет более влажно, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев, позаботьтесь об обуви, зонтах и лучше оставьте автомобиль на стоянке, потому что дождь в пятницу - это гарантированные мега-пробки на дорогах", – также предупредила Диденко.

Как ранее сообщал "Апостроф", декабрь в 2019 году будет теплее, чем обычно, но в конце месяца в Украину придут морозы.