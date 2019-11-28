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Намечаются "качели": синоптик предупредила украинцев о резком изменении погоды

четверг, 28 ноября 2019, 12:53
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Фото: Facebook

Резкое похолодание на выходные, а затем столь же неожиданное потепление ожидают украинцев в ближайшие дни.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет. Кто любит качели и другие аттракционы - вы не одни. Атмосфера также такое любит", - написала Диденко.

Синоптик также дала прогноз на ближайший день - 29 ноября.

В пятницу на большей части территории Украины пройдут дожди. Их принесут с собой теплые южные потоки воздуха. Ночью и утром будет дождь в западных регионах. А днем зонтики нужно будет брать жителям Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кропивницкой, Николаевской и Херсонской областей.

Столбик термометра покажет +4 ...+8 градусов, на юге и западе +7...+12 градусов.

В столице 29 ноября дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет отметок +4... +5 градусов.

На днях "Апостроф" уже сообщал о том, что 1 и 2 декабря Украину накроет волна холодов.

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