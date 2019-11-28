Победа была неожиданной: украинская красотка рассказала, как стала лицом "государства в смартфоне"

Украинская модель Александра Ободянская, лицо которой разместят на электронном удостоверении водителя, рассказала, как ей удалось выиграть конкурс.

Как сообщает "Апостроф", в комментарии изданию "Вести" девушка отметила, что о конкурсе узнала из статьи и решила попробовать.

"Победа была абсолютно неожиданной, под постом в какой-то момент появилось более 3000 комментариев, я даже не думала, что у меня получится. О том, что победила, узнала в понедельник вечером, со мной на Facebook связался представитель министерства", - говорит она.

По словам Ободянской, она возлагает большие надежды на проект. Изначально она даже не могла поверить, что в Украине такое возможно.

"Грузия, Эстония, Литва, Латвия, страны, которые существовали в тех же реалиях советского режима, что и мы. Но они уже давно начали стремительно развиваться, показав остальным постсоветским странам, что там, где есть инновационная идея - есть и ее воплощение... Я думаю, что это огромный шаг нашей страны навстречу современным технологиям, который несомненно упростит жизнь миллионов украинцев", - заявила девушка.

Напомним, что во время отбора специалисты принимали во внимание несколько факторов, в частности, реальность фотографии и соответствие человеку, который ее опубликовал.