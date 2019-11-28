Суд внезапно отпустил из-под стражи экс-командира "Беркута": что случилось

В среду, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из под стражи экс-командира роты "Беркута" Виктора Шаповалова, который обвиняется в преступлениях против участников Майдана 2013-2014 годов.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа.

Суд принял решение смягчить меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест без ношения браслета. Основанием для такого решения стало то, что согласно ч. 5 ст. 72 УК ("Закон Савченко") обвиняемый провел под стражей уже 9 лет, с учетом системы "день за два". 10 лет – максимально возможный срок лишения воли, предусмотренный для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов.

Согласно сообщению, суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Виктор Шаповалов находится под стражей с 2015-го года. Обвинительный акт в отношении Шаповалова был передано в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети обнародовали свежее фото бывшего заместителя командира полка киевского "Беркута" полковника Сергея Кусюка, который засветился на разгоне митингов в Москве.