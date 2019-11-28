RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

13:59
В скандале вокруг дома-"монстра" в Киеве произошел новый поворот
13:56
"Крестному отцу контрабанды" в Украине объявили о подозрении: первые подробности
13:50
В Одессу прибыл фрегат НАТО: опубликовано яркое фото
13:38
Валялась по полу, кричала, лаяла: украинская певица рассказала о панических атаках
13:32
Появилось фото "героя", устроившего стрельбу по пешеходу в Киеве
13:30
В Украине жестко отреагировали на выходку Apple с "признанием" Крыма российским
13:27
За него просят молиться: на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ
13:22
Боевики были в шоке: командир ВСУ рассказал о дерзких "спецоперациях" на Донбассе
12:53
Намечаются "качели": синоптик предупредила украинцев о резком изменении погоды
12:47
Туман-"убийца": под Одессой больше 10 авто попали в жуткое ДТП, фото и видео с места
12:28
Осадчая и Горбунов показали свои римские каникулы и очаровали сеть: фото
12:25
Закрыли окна, связи нет: появились новые детали обысков у Зверобой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине жестко отреагировали на выходку Apple с "признанием" Крыма российским

четверг, 28 ноября 2019, 13:30
переглянути новину українською

Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на то, что американская корпорация Apple 27 ноября признала аннексированный Крым территорией РФ.

Соответствующий пост дипломат опубликовал на странице в Twitter.

"IPhones - отличные продукты. Если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, сосредоточьтесь на высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика - не ваша сильная сторона. Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украденны вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не затрагивает вашу боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей ", - написал Пристайко.

В посольстве Украины в США тоже отреагировали на скандал. Сообщение разместили на официальной странице в Facebook.

"Считаем, что украинцы не будут благодарить Apple на этот День благодарения. Поэтому, напомним Apple, Крым - это Украина, и он находится под российской оккупацией, а не ее суверенитетом", - говорится в заметке.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступила с предложением о возвращении оккупированного Россией Крыма, что вызвало негатив среди россиян.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый год со снегом и "минус" 20: синоптик рассказал, какая будет зима

Министерство гомеопатии: почему украинцев лечат бесполезными лекарствами

Подвиг разведчика: почему Эдуард Матюха может оказаться агентом Кремля

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: