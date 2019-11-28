В Украине жестко отреагировали на выходку Apple с "признанием" Крыма российским

Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на то, что американская корпорация Apple 27 ноября признала аннексированный Крым территорией РФ.

Соответствующий пост дипломат опубликовал на странице в Twitter.

"IPhones - отличные продукты. Если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, сосредоточьтесь на высоких технологиях и развлечениях. Глобальная политика - не ваша сильная сторона. Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украденны вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не затрагивает вашу боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей ", - написал Пристайко.

В посольстве Украины в США тоже отреагировали на скандал. Сообщение разместили на официальной странице в Facebook.

"Считаем, что украинцы не будут благодарить Apple на этот День благодарения. Поэтому, напомним Apple, Крым - это Украина, и он находится под российской оккупацией, а не ее суверенитетом", - говорится в заметке.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступила с предложением о возвращении оккупированного Россией Крыма, что вызвало негатив среди россиян.