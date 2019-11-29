Минздрав обновил список противопоказаний для прививок: кому стоит остерегаться

Министерство юстиции 26 ноября зарегистрировало приказ с обновленным перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

К утвержденному перечню не добавляли новых противопоказаний. Имеющиеся классифицировали так, что теперь врачу будет удобнее принять решение о необходимости прививок в каждом конкретном случае.

Теперь противопоказания для людей с возможной аллергической реакцией на компоненты вакцины классифицированы в соответствии с возможными аллергенами. Противопоказания для людей с первичным иммунодефицитом были разделены по типам иммунодефицита. Отдельно выделили рекомендации для вакцинации людей, живущих рядом с человеком, который имеет тяжелую иммуносупрессию, иммунодефицит. Отдельно описан вопрос вакцинации в период лактации.

Абсолютными противопоказаниями к профилактическим прививкам являются нарушение иммунитета, анафилактические реакции, тяжелые поствакцинальные реакции, острые заболевания, неврологические нарушения. Постоянные противопоказания имеют пожизненный характер и, скорее всего, не будут меняться. Временные - исчезают со временем и имеют временный характер лишь в момент проведения прививки.

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