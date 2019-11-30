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Черная пятница для лохов: сети взорвало фото ценника в украинском супермаркете

суббота, 30 ноября 2019, 12:36
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Пользователи сети возмущены ценником в гипермаркете "Эпицентр", оказалось, что в "черную пятницу" там обманывают покупателей.

Соответствующее фото появилось на странице пользователя Facebook Михаила Новгородского.

"Эпицентр "черная пятница", - пишет он.

Оказалось, что цена на гладильную доску поднялась с 1798 грн. до 2569 грн., а в день скидок опять пустилась. То есть магазин специально поднял цены, чтобы создать иллюзию скидки, хотя на самом деле человек покупает товар по полной цене.

"Нужно всем понять, что это лохотрон", "Та же фигня была вчера тоже в Эпицентре и была 9.11 цена идентична на тот товар который меня интересовал отличается вчерашний ценник только отметкой -25%", "Вот просто" гладильная доска "стоит 1.798 ???? А была и 2560 .. и то скидка типа ?? Да доска с позолотой ли? Неужели их кто-то берет вообще? Элементарные, примитивные вещи типа доски сделали прямо какими-то предметами роскоши"," Черная пятница по-украински", -комментируют пользователи.


Как сообщал "Апостроф", украинские продавцы наживаются на кошельках покупателей, не только практически не снижая стоимость товара, но и пытаясь заработать на его качестве. Так, ранее жительница Тернополя рассказала о своем неудачном опыте покупок в Черную пятницу.

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