Украинские Карпаты завалило снегом: в сети показали впечатляющие фото

В субботу, 30 ноября, в Карпатах уже настала настоящая зима: землю накрыло слоем снега.

Снимки разместили в сети.

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -5 градусов за Цельсием. Ветер юго-западный 7-8 м/с, облачно, мелкий снег, туман, ограниченная видимость до 50 метров.

Пользователи сети решили также поделится красотой и сказочной погодой. Они опубликовали снимки в Instagram.

Буковель

Смт Ворохта Ивано-Франковской области

Село Поляниця на территории которого находится Буковель

Напомним, с середины декабря и до конца месяца ожидаются серьезные морозы, а также снегопады.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.