Боевики ДНР выдали громкий фейк о "победе" в Португалии и опозорились: фото

Боевики так называемой ДНР сделали фейковое заявление о своей победе на международных соревнованиях в Португалии.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"Дырляндия завоевала медали на международных соревнованиях в Португалии или корми вату. Так как среди конкурсантов и призеров нигде не было и намека на представителей квазиреспублики", - написал он и опубликовал скриншот на липовую новость.

Напомним, что боевики так называемых республик ДНР-ЛНР часто распространяют фейковые новости.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированной боевиками части Луганской области отличились новым фейком о якобы провокациях ВСУ.

Также боевики ДНР выдали фейк о действиях украинских военных на Донбассе, обвинив Вооруженные силы Украины (ВСУ) в убийстве мирного населения, но их ложь быстро разоблачили.