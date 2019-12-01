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Боевики ДНР выдали громкий фейк о "победе" в Португалии и опозорились: фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 11:09
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Боевики так называемой ДНР сделали фейковое заявление о своей победе на международных соревнованиях в Португалии.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"Дырляндия завоевала медали на международных соревнованиях в Португалии или корми вату. Так как среди конкурсантов и призеров нигде не было и намека на представителей квазиреспублики", - написал он и опубликовал скриншот на липовую новость.

Напомним, что боевики так называемых республик ДНР-ЛНР часто распространяют фейковые новости.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированной боевиками части Луганской области отличились новым фейком о якобы провокациях ВСУ.

Также боевики ДНР выдали фейк о действиях украинских военных на Донбассе, обвинив Вооруженные силы Украины (ВСУ) в убийстве мирного населения, но их ложь быстро разоблачили.

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