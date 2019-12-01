"Лишение" боевого генерала должностей в СНБО: появилось важное заявление

В СНБО прокомментировали информацию о лишении Сергея Кривоноса должностей в ведомстве.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины.

"Его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - отмечают в ведомстве.

Также здесь уточнили, что Кривонос прикомандирован к аппарату СНБО Украины Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами.

Как сообщал "Апостроф", 21 ноября президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины: им стал бывший начальник Департамента защиты национальной государственности Сергей Андрущенко.