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Есть "лазейка": эксперт указал на серьезную проблему с наказанием за незаконное обогащение в Украине

понедельник, 02 декабря 2019, 16:54
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Юрист Виталий Титыч указал на серьезную проблему с законом УК 3685 "Незаконное обогащение", новая статья которого вступила в силу 28 ноября.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Незаконное обогащение - это не действие, а состояние, которое криминализировано. Оно предполагает, что до этого состояния (незаконного обогащения, - "Апостроф") подозреваемым были совершены определенные коррупционные действия, которые подпадают под другие статьи Уголовного кодекса. Поэтому речь идет об основных коррупционных преступлениях, а незаконное обогащение - это уже последствия этих преступлений", - отметил Титыч.

Он обратил внимание на то, как эта статья должна работать на самом деле и как это надо контролировать.

"Например, детектив НАБУ видит, как чиновник при своей скромной зарплате приезжает на работу на золотом Porsche. Детектив вносит факт в ЕРДР и обращается к судье с ходатайством о проведении негласных следственных действий. И путем негласных следственных действий устанавливается целый перечень конкретных коррупционных преступлений, которые совершал чиновник и в результате которых он, гипотетически, мог получить такое незаконное обогащение. Собрав доказательства, предъявляются уже обвинения по совокупности преступлений. Но не доказав сами коррупционные преступления, чиновника можно посадить за незаконное обогащение. По аналогии, как Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Для этого такая статья и нужна и работает в других странах", - рассказал он.

Но проблема в том, что пока не ясно, как это будет работать в украинских реалиях. Напомним, что старую редакцию статьи приняли в феврале 2015 года, а отменили в феврале 2019 года. Но за эти 4 года, пока она действовала, ни одного приговора суда по незаконному обогащению чиновников не было. Да, НАБУ рапортовало о возбуждении 65 уголовных дел на общую сумму ущерба государству в 500 миллионов гривен. Но ни одного приговора.

"Проблема всех антикоррупционных расследований была в том, что обычные судьи, которые в некоторой мере и сами были коррупционерами, просто блокировали рассмотрение дел, - пояснил экс-нардеп Егор Соболев. – Например, дело Романа Насирова слушалось с такой скоростью, чтобы правнуки Насирова стали дедушками, а приговора так и не было".

Напомним, подробнее о принятии резонансного закона читайте в материале "Апострофа": Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении.

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